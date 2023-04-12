لقطات لزخات المطر محملة بنسائم الخير داخل المسجد النبوي

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عرضت أمانة إمارة منطقة المدينة المنورة، فيديو يظهر تساقط الأمطار داخل المسجد النبوي الشريف، وسط استقبال روحاني إيماني من جانب المصلين وضيوف الرحمن.
21 رمضان..
ساحات #المسجد_النبوي
اللهم أجعلها أمطار خير وبركة.#امطار_المدينة #المدينة_المنورة
عدسة: ماجد سندي pic.twitter.com/dd5ytdog9z
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) April 12, 2023
وأظهر الفيديو، تساقط زخات المطر متوسطة إلى غزيرة داخل المسجد النبوي الشريف، وسط لحظات إيمانية محملة بنسائم روحانية خلال شهر رمضان، وترتفع أكف المصلين والزائرين في المسجد النبوي بالدعاء تحت زخات المطر، وبللت الأمطار رؤوس الزوار.
من جانبها تواصل وكالة المسجد النبوي الشريف ممثلة في وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ، تكثيف الجهود في أعمال تنظيف الحرم الشريف وتهيئته للمصلين، تزامنًا مع هطول الأمطار في أعمال تنظيف الحرم الشريف وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين.