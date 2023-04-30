لقطات لسرقة مجوهرات بالملايين من متجر بجوار العدل الفرنسية

وثق مقطع فيديو لحظات سرق فيها لصوص تحت تهديد السلاح مجوهرات تقدر قيمتها بملايين الدولارات وسط العاصمة الفرنسية باريس وتحديدًا بجوار وزارة العدل.

المرة الثانية

ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد وثقت الكاميرات عملية تعرض متجر بولغاري الشهير للمجوهرات وسط باريس للسرقة، علمًا بأن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المتجر للسرقة خلال عامين.

ووصل ثلاثة لصوص إلى المتجر بعد ظهر السبت، حيث كان يمر بالشارع العديد من السياح والمارة.

وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن اثنين من اللصوص كانا مسلحين ببنادق هجومية، بينما عمل الثالث على ملء الأكياس بالمجوهرات المسروقة.

وضرب اللصوص حارسًا في المكان، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وجرت عملية السرقة، عند الساعة 1:45 بعد ظهر السبت، ولم تستغرق سوى دقائق معدودة، وسرق فيها اللصوص مجوهرات وساعات ثمينة، تقدر قيمتها بالملايين.

وبعدما أنهوا عملية السرقة، فروا من المكان عبر دراجتين ناريتين.