لقطات لسماء مكة المكرمة وازدحام الحرم ليلة 29 رمضان موعد مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد والقنوات الناقلة عمومية بناء تعتمد القوائم المالية والتقرير السنوي للاستدامة لعام 2022 155 ألف موظف فيدرالي يضربون عن العمل بكندا ترتيب الدوري السعودي بعد حسم الهلال لـ ديربي الرياض كريستيانو رونالدو قد يتم إيقافه لمباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال الحصيني: الأجواء صافية ومرجح أن يكون عيد الفطر الجمعة دعاء الشيخ بندر بليلة في صلاة التهجد ليلة 29 رمضان موسكو توبخ واشنطن بيب غوارديولا يتوعد ريال مدريد
رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية كثافة صفوف المصلين الذين توافدوا على بيت الله الحرام لأداء صلاة العشاء والتراويح وحضور ختم القرآن ليلة 29 التي امتلأت بهم ساحات وأدوار المسجد الحرام وامتدت صفوفهم إلى الطرقات المؤدية إليه.
كما وثقت الصور الجوية الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام في لية 29 من شهر رمضان المبارك، وما يعيشونه من أمن وأمان في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من خدمات ، وما جندته من إمكانيات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وتجولت عدسة “واس” في سماء مكة المكرمة برفقة طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة ووقفت على تلك الجهود والأعمال المستمرة والمتواصلة التي تقوم بها جميع القطاعات ذات العلاقة لتوفير الأمن والأمان لضيوف بيت الله الحرام ، وتقديم كل الخدمات لهم, كما تابعت كاميرا “واس” بأبعاد مختلفة انسيابية تدفق قاصدي بيت الله الحرام , وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام.