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حالة مطرية غزيرة بعدة مناطق

لقطات لسيول العيص تشق طريقها بين الجبال

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
لقطات لسيول العيص تشق طريقها بين الجبال
المواطن - فريق التحرير

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مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على عدد من المناطق، أظهرت مقاطع فيديو جريان السيول في بعض الأودية والشعاب.

سيول تشق طريقها بين الجبال

ووثق مقطع فيديو متداول، مشاهد مذهلة لسيول شمال العيص بمنطقة المدينة المنورة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة.

هطول أمطار رعدية

في حين لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

 

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