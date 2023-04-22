لقطات لسيول العيص تشق طريقها بين الجبال مبابي يطلب استمرار ميسي مع باريس سان جيرمان الخارجية: إجلاء 91 سعودياً و66 من رعايا دول أخرى بينهم دبلوماسيون الهلال يسعى لإنقاذ موسمه أمام الاتحاد وصول 3 سفن إلى جدة على متنها عدد من المواطنين السفير السعودي بالخرطوم: 3 مواكب نقلت المواطنين السعوديين مشاهد لبردية غير مسبوقة على الناصفة شرق الخرمة تجمعات عائلية وأكلات وفنون شعبية وعادات اجتماعية متوارثة في العيد وصول 50 مواطناً وعدد من رعايا الدول من السودان إلى جدة البرهان للشعب السوداني: الحرب فرضت على قواتكم المسلحة ونطالبكم بالصبر
مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على عدد من المناطق، أظهرت مقاطع فيديو جريان السيول في بعض الأودية والشعاب.
ووثق مقطع فيديو متداول، مشاهد مذهلة لسيول شمال العيص بمنطقة المدينة المنورة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة.
في حين لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.