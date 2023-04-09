لقطات لشجار عنيف بالسيوف في أحد شوارع بريطانيا

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عرض فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لحظة شجار عنيف بالسيوف بين مجموعة من الشباب في أحد شوارع بريطانيا وسط سير المارة دون تدخل من أحد.
تزايد ملحوظ في أعمال العنف في الآونة الأخيرة.. شجار عنيف بالسيوف في أحد شوارع بريطانيا 🗡️
برأيك ماهي الحلول لوقف العنف المتصاعد بين الشباب؟! pic.twitter.com/tb5NY3Omem
— بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) April 9, 2023
إذ ظهر في الفيديو، مجموعة من الشباب يرتدون ملابس سوداء، ويتجمعون حول إحدى السيارات، ومعهم سيوف، وينهالون على بعضهم البعض بالضرب باستخدام هذه السيوف في مشهد عنيف مؤلم.
ولم تكن هذه المشاجرة الأولى فمنذ وقت قريب، شهدت شوارع بريطانيا، مشاجرة بالأسلحة البيضاء أيضًا أمام إحدى المدارس وأمام مرأى ومسمع رجال الأمن دون تدخل سريع منهم.
وشهدت شوارع بريطانيا خلال الأشهر القريبة الماضية، وتحديدًا مع بداية عام 2023، تطورًا كبيرًا وانتشارًا كثيفًا للمشاجرات في شوارعها وتزايدًا ملحوظًا في أعمال العنف في الآونة الأخيرة، خاصة بين فئة الشباب، ما دفع مختصين للحديث عن حلول جذرية قبل فوات الأوان.