لقطات لصاعقة قوية تضرب أعلى مبنى بنيويورك

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لصاعقة برق قوية، ضربت قمة برج مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.
وأظهر الفيديو المتداول، اللحظة التي ضربت فيه الصاعقة، المبنى الأعلى في الولايات المتحدة، كما شارك مغردون على تويتر بعض الصور التي وثقت ذلك المشهد.
وحصد المقطع أكثر من مليوني مشاهدة وأكثر من 14000 إعجاب في مدة زمنية قياسية.
وأعرب متابعون عن إعجابهم بهذه اللقطة معتبرين أنها أكثر لقطات صواعق البرق التي لا تصدق مشاهدتها على الإطلاق.
من المعروف أن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في أمريكا قد حذرت في وقت سابق من عاصفة رعدية ستضرب مناطق من ولايات كونتيكت وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك.
وحذرت المواطنين من احتمال هبوب رياح تصل سرعتها إلى 105 كيلومترات في الساعة.