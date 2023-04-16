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يؤدون شعائرهم بانسيابية وأمان

لقطات للصلاة في المسجد النبوي ليلة 25 رمضان

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ صباحاً
لقطات للصلاة في المسجد النبوي ليلة 25 رمضان
المواطن- فريق التحرير

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أشادت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، بما يقدمه رجالها من العاملين أو الفرق التطوعية، خلال الساعات الماضية، من خدمات ومساعدة لزائري مسجد الرسول – صلى الله عليه وسلم.

صور المسجد النبوي

ونشرت الوكالة، صورًا، تظهر الانسيابية والنظام خلال ليلة 25 من رمضان 1444 هجريًا، والمصلين يؤدون الصلاة والدعاء، داخل المسجد النبوي الشريف، وسط ما يقوم به العمال والمتطوعين من بذل جهد مكثف لخدمة ضيوف الرحمن، من أجل تأدية النسك والشعائر الدينية بسلامة.

وأكدت الوكالة، على أنه خلال 28 فرصة تطوعية بمجالات مختلفة أتاحتها الوكالة للمتطوعين في المسجد النبوي بلغ مجموع عدد الساعات التطوعية أكثر من 117 ألف ساعة.

منصة العمل التطوعي

وأشارت الوكالة إلى أن استقطاب المتطوعين يتم من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وتُقدم الفرص التطوعية بتخصصاتها المختلفة منها: مساندة كبار السن وذوي الإعاقة، وخدمة الإرشاد المكاني بعدة لغات والمساندة بالتنظيم وتوزيع وجبات الإفطار، كما يتم إرسال المتطوعين لمواقع الاحتياج الميداني بشكل مباشر.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالتأكد من تصاريح الاعتكاف إلكترونيًا بالمسجد الحرام، وذلك خدمةً للمعتكفين.

 

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