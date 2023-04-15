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اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

لقطات لطائرة أممية محترقة في مطار الخرطوم

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢١ مساءً
لقطات لطائرة أممية محترقة في مطار الخرطوم
المواطن - فريق التحرير

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تشهد الخرطوم ، اليوم السبت، اشتباكات دائرة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، فيما أظهر مقطع فيديو مشاهد لطائرة مدمرة تابعة للأمم المتحدة في مطار الخرطوم.

طائرة أممية محترقة

وظهر في المقطع المصور، بقايا طائرة أممية محترقة تعرضت على ما يبدو لنيران أسلحة ثقيلة.

يأتي ذلك، بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين الجيش السوداني الذي يقوده عبد الفتاح البرهان من جهة وقوات الدعم السريع بقيادة حليف البرهان السابق، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ حميدتي من جهة ثانية في مناطق مختلفة من الخرطوم، مما أدى إلى سقوط 3 قتلى.

اشتباكات الجيش

يشار إلى أن تلك الاشتباكات التي تفجرت اليوم حاصدة عشرات الإصابات والقتلى من الطرفين، اندلعت على الرغم من تأكيد البرهان، ودقلو، أمس، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع.

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددًا على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.

 

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