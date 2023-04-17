لقطات لـ أجواء استثنائية في تبوك وقت الإفطار على زخات المطر

شهدت منطقة تبوك منذ دخول شهر رمضان لهذا العام أجواء استثنائية تميل في معظم درجاتها إلى البرودة والاعتدال، حيث هطلت اليوم أمطار متفرقة على مركز بجدة التابع لمنطقة تبوك في وقت الإفطار.

أجواء ربيعية

ورصدت عدسة “واس” مشاهد متفرقة للهطولات المطرية التي تعيشها “بجدة” في ظل استمتاع المواطنين والمقيمين بهذه الأجواء الربيعية.

الطقس المتوقع

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية، والتي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقة الجوف.