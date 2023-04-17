Icon

مقتل وإصابة 24 بإطلاق نار في ألاباما الأمريكية Icon أزمة بين تشافي ورافينيا بعد مباراة خيتافي ضد برشلونة Icon البرهان وحميدتي وقصة ود تحولت إلى حرب بين أقوى رجلين بالسودان Icon لقطات لـ أجواء استثنائية في تبوك وقت الإفطار على زخات المطر Icon حملة اكتتاب جود تدخل جينيس Icon 65 % من السعوديين تناولوا فطورهم خارج منازلهم في رمضان Icon الأعمال التاريخية والبدوية خارج اهتمام الدراما العربية Icon روما يُمطر شباك أودينيزي بثلاثية Icon تعرض أبنية الأمم المتحدة في دارفور للنهب والإصابة بالقذائف Icon القصيم تسجّل أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم بـ 69 ملمترًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استمتع المواطنون بالأجواء الربيعية

لقطات لـ أجواء استثنائية في تبوك وقت الإفطار على زخات المطر

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
لقطات لـ أجواء استثنائية في تبوك وقت الإفطار على زخات المطر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شهدت منطقة تبوك منذ دخول شهر رمضان لهذا العام أجواء استثنائية تميل في معظم درجاتها إلى البرودة والاعتدال، حيث هطلت اليوم أمطار متفرقة على مركز بجدة التابع لمنطقة تبوك في وقت الإفطار.

أجواء ربيعية

ورصدت عدسة “واس” مشاهد متفرقة للهطولات المطرية التي تعيشها “بجدة” في ظل استمتاع المواطنين والمقيمين بهذه الأجواء الربيعية.

الطقس المتوقع

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية، والتي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقة الجوف.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب أضنة بتركيا
العالم

هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب أضنة...

العالم
لقطات لتدفق سيول وادي بطحان بعسير
السعودية اليوم

لقطات لتدفق سيول وادي بطحان بعسير

السعودية اليوم
اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين في المسجد الحرام
السعودية اليوم

اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين في المسجد الحرام

السعودية اليوم
متحدث تعليم صبيا : تعليق الدراسة الحضورية غدًا
السعودية اليوم

متحدث تعليم صبيا : تعليق الدراسة الحضورية...

السعودية اليوم
اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة طوال شهر رمضان
السعودية اليوم

اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة...

السعودية اليوم
البيت الأبيض يصدر بيانًا بشأن الأزمة في إسرائيل
العالم

البيت الأبيض يصدر بيانًا بشأن الأزمة في...

العالم
بدء سريان المرحلة الأولى من توطين قطاع ومهن الاستشارات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان المرحلة الأولى من توطين قطاع...

السعودية اليوم
إيمانويل ماكرون يواجه حملة ضغط غير مسبوقة
العالم

إيمانويل ماكرون يواجه حملة ضغط غير مسبوقة

العالم