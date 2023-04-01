لقطات لـ بيل غيتس يقوم بتجربة قيادة في واحدة من أصعب البيئات 

أجرى الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، بيل غيتس، تجربة قيادة في سيارة ذاتية ‏القيادة، حيث استقل المركبة في شوارع وسط مدينة العاصمة البريطانية لندن المزدحمة، والتي وصفها بأنها واحدة من أصعب بيئات القيادة التي يمكن تخيلها.

وكان حكم بيل غيتس على التجربة: لقد كانت رحلة لا تُنسى، وكان سرياليا بعض الشيء أن تكون في السيارة لأنها تتفادى كل حركة المرور، لافتًا إلى أن الرحلة تضمنت سائق أمان سيطر على السيارة عدة مرات.

تطور المركبات ذاتية القيادة مستقبلًا

ويتوقع بيل غيتس أن تصبح السيارات ذاتية القيادة في النهاية أرخص من السيارات العادية، ومن المحتمل أن يعمل معظمها بالطاقة الكهربائية.

وفيما لفت إلى أن معظم السيارات ذاتية القيادة تتطلب في الوقت الحالي سائقًا لا يرفع يديه عن عجلة القيادة إلا في مواقف معينة على الطريق، فقد أكد أن السنوات العشر المقبلة ستشهد تنازل السائق عن معظم السيطرة على السيارة.

الشركة الناشئة وراء مركبة بيل غيتس

وتم بناء تكنولوجيا السيارة ذاتية القيادة، التي استقلها بيل غيتس في لندن، من قبل شركة ناشئة بريطانية تدعى وايف، والتي تشترك مع شركة مايكروسوفت في برنامج القيادة الذاتية، القائم على الذكاء الاصطناعي.

وجمعت الشركة التي تم تأسيسها منذ 6 سنوات، أكثر من 250 مليون دولار من مستثمرين، بما في ذلك مايكروسوفت، والملياردير ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة فيرجن، ورئيس وحدة الذكاء الاصطناعي في شركة ميتا، يان ليكان.