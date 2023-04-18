280 ألف مصلٍّ يحيون ليلة 27 رمضان بالمسجد الأقصى خشوع الشيخ السديس في دعاء التهجد ليلة 27 رمضان البيت الأبيض يهاجم البرازيل لقطات لـ جهود أمن العمرة في تنظيم الحشود ليلة 27 رمضان أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت السيول تغمر الطرق في حائل ولقطات توثق 6 موظفين يبيضون 1.6 مليار دولار في الدنمارك 3 ملايين مصلٍّ في ليلة 27 رمضان بالحرمين: اللهم اعف عنا توقعات بهطول أمطار على العاصمة المقدسة والجموم تحطم زجاج سيارة على طريق عفيف بسبب حبات البرد
نفذت قوات أمن العمرة، خططها المعدة مسبقًا لإدارة تنظيم الحشود في ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك.
📹 | قوات أمن العمرة تنفذ خططها لإدارة تنظيم الحشود في ليلة السابع والعشرون من شهر #رمضان المبارك .#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/1j4r8soNYu
— الأمن العام (@security_gov) April 17, 2023
وبحسب فيديو نشره الأمن العام عبر تويتر، فإن تدفقات الحشود على المسجد الحرام بدأت منذ وقت مبكر وامتلأت أروقته وساحاته وجميع أدواره، ووصلت صفوف المصلين والمعتمرين للشوارع المحيطة أيضًا.
وأدّت جموع المصلين بالمسجد الحرام، ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك صلاة العشاء والتراويح، تحريًا لليلة القدر في العشر الأواخر في ظل أجواء روحانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات، حيث توافد المصلون منذ الصباح الباكِر إلى المسجد الحرام، حيث امتلأت بهم أروقة وأدوار وأسطح وساحات المسجد الحرام.