لقطات لـ جهود الأمن في تنظيم دخول المصلين المسجد النبوي

وثق مقطع فيديو جهود رجال الأمن في تنظيم دخول الزوار والمصلين المسجد النبوي الشريف.

📹 | تنظيم أمني لدخول الزوار والمصلين المسجد النبوي الشريف.#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/EPP9GswsBQ — الأمن العام (@security_gov) April 6, 2023

وبين مقطع الفيديو الذي نشره الأمن العام عبر تويتر، جهودًا مكثفة لرجال الأمن في تنظيم دخول الزائرين والمصلين، من أجل حفظ سلامتهم وتيسير الخدمات المقدمة إليهم لأداء عبادتهم في أمن وأمان.

تعزيز السلامة المرورية

من جانب آخر، تكثف إدارة المرور جهودها خلال شهر رمضان المبارك لخدمة ضيوف الرحمن، ولسلامة مرورية أمام الجميع.

وعقدت وزارة الداخلية الاجتماع السنوي الختامي للجان السلامة المرورية، مؤخرًا بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكلاء إمارات المناطق، وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة، والأمن العام، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.

وناقش المجتمعون أعمال الجهات المشاركة، والتوصيات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بالسلامة، والتقليل من الحوادث والخسائر في الأرواح الممتلكات، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتعزيز السلامة المرورية.