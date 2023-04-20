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منها تعديل على هيكل المركبة وإحداث ضوضاء

لقطات لـ جهود المرور السري بالرياض لرصد وضبط المخالفات

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
لقطات لـ جهود المرور السري بالرياض لرصد وضبط المخالفات
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو جانب من جهود المرور السري بالرياض لرصد وضبط المخالفات المرورية، حرصًا على السلامة العامة.

وبين مقطع الفيديو الذي نشره المرور السعودي عبر تويتر، أحد الضباط أثناء مباشرة عملة ورصد وضبط مركبة مخالفة على أحد الطرق بالرياض، حيث تمثلت المخالفة في عدم إصدار لوحات للمركبة، واستخدام لوحات غير عائدة للمركبة، فضلًا عن تعديل على هيكل المركبة وإحداث ضوضاء.

حجز المركبة

وأشار المرور إلى أن قيمة المخالفة السالف ذكرها تصل إلى 1000 ريال غرامة، بالإضافة إلى حجز المركبة.

كما رصد الفيديو مخالفة أخرى، تتمثل في قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة القيادة، فضلًا عن وضع ملصقات على المركبة.

التعديل على الهيكل

ولفت المرور إلى مخالفة أخرى تم رصدها خاصة تعديل على هيكل المركبة وإحداث ضوضاء، وأن قيمة المخالفة السالف ذكرها تصل إلى 1000 ريال غرامة، بالإضافة إلى حجز المركبة.

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