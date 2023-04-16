Icon

11 موقفًا داخليًا وخارجيًا لسهولة الوصول للمسجد الحرام Icon الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح على الرياض حتى فجر الغد Icon امتلاء صحن الطواف وتلاوة خاشعة للشيخ السديس بالمسجد الحرام في صلاة المغرب Icon مواطن يتناول الإفطار على متن طائرة شراعية Icon قباب المسجد النبوي تجمع بين ضخامة البناء وسهولة الحركة Icon الجيش السوداني يعلن سيطرته على قيادة الدعم السريع بقطاع كردفان Icon رقم سلبي تاريخي لـ آرسنال في البريميرليج Icon بـ 600 نوع من أحدث الأجهزة و6060 سماعة.. أضخم الأنظمة الصوتية في العالم تعمل بالمسجد النبوي Icon جافي يحصل على ثاني أسرع إنذار لبرشلونة منذ 2006 Icon مركز الفلك الدولي: العيد السبت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
دمرت عددًا من الأسلحة والمعدات

لقطات لقوات الدعم السريع أمام بوابة القصر الجمهوري بالسودان

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
لقطات لقوات الدعم السريع أمام بوابة القصر الجمهوري بالسودان
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تم تداول مقطع فيديو، يظهر قوات الدعم السريع، أمام بوابة القصر الجمهوري بالسودان، وسيطرتهم على آليات للجيش السوداني من جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

السيطرة على القصر الجمهوري

وظهر خلال الفيديو الذي عرضته قناة سكاي نيوز، قوات الدعم السريع تسيطر على القصر الجمهوري، وتدمير عدد من الأسلحة والمعدات الثقيلة تابعة للجيش السوداني.

ونشرت قوات الدعم السريع على حسابها الرسمي على تويتر، أنّها أحكمت السيطرة على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين أسلحة ومعدات عسكرية ومدرعات.

اشتباكات في السودان

وعرضت قناة العربية، اليوم الأحد، فيديو يظهر أعمدة دخان في مناطق متفرقة، وتدمير لعدد من الأسلحة الثقيلة من جراء تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط الخرطوم وعدد من المناطق الأخرى.

وتشهد الخرطوم ومدن سودانية أخرى أعمال عنف وقتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، مخلفة عددًا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين والمتقاتلين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور الثاني
آخر الاخبار

الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي

وظائف
شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من نجله
السعودية اليوم

شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من...

السعودية اليوم
الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ وخليص والقريات
السعودية اليوم

الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ...

السعودية اليوم
روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا تشكو
تقارير

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا...

تقارير
مصرف الراجحي يتبرع بـ 100 مليون ريال لاكتتاب جود الإسكان الخيري
السعودية اليوم

مصرف الراجحي يتبرع بـ 100 مليون ريال...

السعودية اليوم
لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم
السعودية اليوم

لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم

السعودية اليوم
نتائج مبهرة لمشروب رمضان المميز
صحة وطب‎

نتائج مبهرة لمشروب رمضان المميز

صحة وطب‎