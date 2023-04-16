لقطات لقوات الدعم السريع أمام بوابة القصر الجمهوري بالسودان

تم تداول مقطع فيديو، يظهر قوات الدعم السريع، أمام بوابة القصر الجمهوري بالسودان، وسيطرتهم على آليات للجيش السوداني من جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

قوات الدعم السريع تنشر فيديو لقواتها عند بوابة القصر الجمهوري، وسيطرتهم على آليات للجيش #شاهد_سكاي #السودان #متداول pic.twitter.com/dQ4MqRCapV — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 16, 2023

السيطرة على القصر الجمهوري

وظهر خلال الفيديو الذي عرضته قناة سكاي نيوز، قوات الدعم السريع تسيطر على القصر الجمهوري، وتدمير عدد من الأسلحة والمعدات الثقيلة تابعة للجيش السوداني.

ونشرت قوات الدعم السريع على حسابها الرسمي على تويتر، أنّها أحكمت السيطرة على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين أسلحة ومعدات عسكرية ومدرعات.

اشتباكات في السودان

وعرضت قناة العربية، اليوم الأحد، فيديو يظهر أعمدة دخان في مناطق متفرقة، وتدمير لعدد من الأسلحة الثقيلة من جراء تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط الخرطوم وعدد من المناطق الأخرى.

وتشهد الخرطوم ومدن سودانية أخرى أعمال عنف وقتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، مخلفة عددًا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين والمتقاتلين.