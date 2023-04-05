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وسط جريان السيول وتدني الرؤية

لقطات للأمطار الغزيرة على أبها مع انخفاض الحرارة

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٩ مساءً
لقطات للأمطار الغزيرة على أبها مع انخفاض الحرارة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة أبها، عصر اليوم الأربعاء، وذلك مع تدني درجات الحرارة خلال اليوم الرابع عشر من شهر رمضان.

أمطار وجريان سيول

وأظهر مقطع فيديو نشرته “العربية”، لقطات مصورة لهطول الأمطار المتفرقة على أبها حيث ملأت المياه شوارعها، وسط تدنٍ في مدى الرؤية وانخفاض درجات الحرارة.

كما وثق مقطع آخر، هطول أمطار غزيرة على طريق الملك عبدالله أبها خميس مشيط، ما أدى إلى جريان السيول.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، نجران، الجوف والحدود الشمالية. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

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