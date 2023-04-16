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لقطات للأمطار الغزيرة وجريان السيول بمركز الحنو بالمدينة المنورة

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
لقطات للأمطار الغزيرة وجريان السيول بمركز الحنو بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وسيول على مركز الحنو، جنوب منطقة المدينة المنورة.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول على مركز الحنو بالمدينة المنورة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقة الجوف.

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