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وسط رياح نشطة مثيرة للأتربة

لقطات للأمطار الغزيرة وجريان السيول بالجوف

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
لقطات للأمطار الغزيرة وجريان السيول بالجوف
المواطن - فريق التحرير

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هطلت اليوم وليلة البارحة أمطار غزيرة على منطقة الجوف شملت مدينة سكاكا ومحافظات القريات ودومة الجندل وطبرجل والمراكز التابعة، مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار وسيول

وأظهر مقطع فيديو متداول، هطول الأمطار الغزيرة على مدينة سكاكا حيث ملأت المياه الشوارع، كما وثقت لقطات جريان السيول جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على سكاكا.

كما وثق مقطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة على دومة الجندل بالجوف.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

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