لقطات لمواطن يحمل 3 أطفال على عربية خلطة

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أظهر مقطع فيديو متداول على تويتر، لقطات لمواطن يحمل 3 أطفال صغار على عربية خلطة، في مشهد لافت ورائع والبهجة تغمرهم جميعًا.
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— سعود عبدالرحمن المقحم (@SAUDALmUQHIm) April 15, 2023
وظهر في الفيديو، مشهد لأحد المواطنين يقوم بتوقيف عربية خلطة خرسانة ثم يحمل الأطفال (يظهر من ملابسهم أنهم بنتانِ وولد)، واحد وراء الآخر إلى داخل العربية، ثم يقوم بحملهم والسير بهم من بين الصخور والأودية.
وبعد أن حمل الأطفال الثلاثة على عربية الخلطة، قام بإنزالهم وعلامات الابتسامة تظهر على وجهه ووجوههم، قبل أن يركض الأطفال نحو أحد الأشجار في مشهد بسيط يسر العين.