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علامات الفرح تظهر عليهم

لقطات لمواطن يحمل 3 أطفال على عربية خلطة

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
لقطات لمواطن يحمل 3 أطفال على عربية خلطة
المواطن- فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو متداول على تويتر، لقطات لمواطن يحمل 3 أطفال صغار على عربية خلطة، في مشهد لافت ورائع والبهجة تغمرهم جميعًا.

 

الأطفال داخل العربية

وظهر في الفيديو، مشهد لأحد المواطنين يقوم بتوقيف عربية خلطة خرسانة ثم يحمل الأطفال (يظهر من ملابسهم أنهم بنتانِ وولد)، واحد وراء الآخر إلى داخل العربية، ثم يقوم بحملهم والسير بهم من بين الصخور والأودية.

وبعد أن حمل الأطفال الثلاثة على عربية الخلطة، قام بإنزالهم وعلامات الابتسامة تظهر على وجهه ووجوههم، قبل أن يركض الأطفال نحو أحد الأشجار في مشهد بسيط يسر العين.

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