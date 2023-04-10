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وسط استقبال روحاني من ضيوف الرحمن

لقطات لهطول أمطار الخير على المسجد الحرام

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
لقطات لهطول أمطار الخير على المسجد الحرام
المواطن- فريق التحرير

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عرضت قناة العربية السعودية، منذ قليل، صورًا، لتساقط الأمطار وهطولها على المسجد الحرام، وَسَط فرحة وبهجة من ضيوف الرحمن من المعتمرين، الذين استقبلوا حبات المطر بالدعاء والتضرع إلى الله.

أمطار متوسطة على مكة

من جانبه، نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

وأكد على أن الأمطار متوقع أن تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

استمرار الأمطار

كما بيَّن المركز أن تساقط الأمطار مستمرة – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة من صباح غد الثلاثاء.

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