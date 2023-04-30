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لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على جازان

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٥ مساءً
لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على جازان
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منطقة جازان، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة الغزارة، والتي سقطت على محافظات العارضة، العيدابي، أبوعريش، وضمد، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، ومركز الحقو، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها.

ووثق مقطع فيديو متداول، هطول الأمطار على محافظة أبوعريش، مصحوبة ببروق ونشاط في الرياح، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

تكون السحب

وأظهرت صور رادارات الطقس لمنطقتي جازان وعسير، تكوّن السحب الركامية الرعدية الممطرة، مع توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصحبها تساقط للبرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

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