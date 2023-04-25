لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بالقصيم

وثقت مقاطع فيديو، لحظة هطول الأمطار على منطقة القصيم، في عدد من محافظاتها، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة، جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وأظهر فيديو متداول، جريان السيول في وادي الدليمية، بعد هطول الأمطار المتوسطة في القصيم.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.