لقطات لولادة الجيل الأول من صغار الظباء والوعول بمحمية نيوم

شهدت محمية نيوم ولادات الجيل الأول من صغار الظباء والوعول التي أطلقها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الموسم الماضي.

ونشرت الحياة الفطرية، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، صورًا لولادات الجيل الأول من صغار الظباء والوعول بمحمية نيوم.