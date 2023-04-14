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بعد الاتفاق بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي

لقطات مباشرة لوصول ناصر هادي والأسرى اليمنيين إلى مطار الملك خالد

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
لقطات مباشرة لوصول ناصر هادي والأسرى اليمنيين إلى مطار الملك خالد
المواطن - فريق التحرير

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نشرت قناة الإخبارية، لقطات مباشرة لوصول اللواء ناصر هادي شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه هادي.

جاء ذلك بعد الاتفاق على تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي.

وفي المقابل ذكرت قناة العربية، أن طائرة أخرى ستصل إلى الرياض على متنها 22 أسيرًا يمنيًّا تم الإفراج عنهم.

وثمن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، دور المملكة في ملف الأسرى والمختطفين، مؤكدًا أنه سيتم تقديم الرعاية الصحية للواء ناصر هادي.

تبادل الأسرى

وانطلقت اليوم الجمعة عملية تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن الصفقة الأخيرة المبرمة في سويسرا بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وستشهد أربع رحلات 2 من صنعاء نحو عدن، و2 من عدن باتجاه العاصمة، لنقل نحو 320 أسيرًا من الطرفين

وعدد الأسرى الحوثيين الذين سيتم نقلهم إلى صنعاء يبلغ 249 أسيرًا، سيقسمون على رحلتين الأولى ستنقل 125، والثانية ستقل 124.

جهود دبلوماسية

وتأتي خطوة التبادل هذه بعدما توصلت الحكومة والحوثيون في مارس الماضي، خلال مفاوضات انعقدت في برن إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيرًا، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

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