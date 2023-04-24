لقطات مخيفة لانهيار منازل أمريكية كالورق بسبب انزلاق التربة

التقط مقطع فيديو صادم اللحظة التي اختفى فيها النصف العلوي بأكمله من منزل في ولاية يوتا بعد انزلاقه على منحدر تل شديد الانحدار.

وقالت كارول كامرادت، صاحبة المنزل، لقناة KLS-TV: ظللنا نأمل ألا ينتهي الأمر بهذا الشكل، أمضينا الكثير من حياتنا في هذا المنزل وكانت جميعها رائعة وجميلة، وما يحدث الآن اقسى من الكابوس.



الخطر ممتد

ويعتقد المتخصصون أن المنازل المجاورة في خطر أيضًا، وقال مسؤولون في المدينة: الظروف كانت متعلقة بتقلب الأرض مما أدى إلى انزلاق وتكسير أساسات المنازل.

وجاء في البيان أن المهندسين ومسؤولي البناء وموظفي السلامة العامة موجودون في الموقع وقد قرروا أن منزلين إضافيين، واحد على كل جانب من المنازل التي تم إخلاؤها سابقًا، بحاجة إلى الإخلاء، ويتم إخطار سكان تلك المنازل ويتم إخلاؤهم.

انتقادات تطال شركة البناء

وتعرضت شركة البناء، إيدج هومز، لانتقادات شديدة بسبب زلة البناء وأجبرت على إعادة شراء المنازل للمتضررين أو تعويضهم بشكل عادل عن الإزعاج والاضطراب الذي تعرضوا له.

وعن ذلك قالت الشركة: نحن نقف بجانب عملائنا ونعتني بالمشترين لدينا، حتى عندما تنشأ المشاكل من ظروف خارجة عن سيطرتنا.