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مشاهد خلابة تسر الناظرين

لقطات مذهلة لـ المسجد الحرام من الفضاء

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٩ مساءً
لقطات مذهلة لـ المسجد الحرام من الفضاء
المواطن- فريق التحرير

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أظهرت صور متداولة، مشاهد مذهلة للمسجد الحرام من الفضاء، وجواهر بيضاء من المسجد الحرام على بعد مسافات كبيرة، إضافة إلى ظهور يسر الناظرين لمكة المكرمة.

 

حيث ظهر المشهد الخلاب للمسجد الحرام والمدينة المنورة ومدينة جدة، من الفضاء، فظهرت المدينة المنورة من الفضاء والمسجد النبوي في مشهد مضيء ومبهج للناظرين، إضافة إلى مدينة جدة التي ظهرت أضواؤها أيضًا.

تنظيم وتنسيق

وقد كثفت الرئاسة الفرق الميدانية بهدف تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام بالتنسيق مع الجهات المشاركة لتكامل المنظومة، وذلك عبر توجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف حسب ما هو معد بخطة الرئاسة المعتمدة، مع مراعاة تفريغ الممرات ‏المؤدية إلى صحن الطواف، أو السعي، ‏وعدم الجلوس خلف المقام وتوجيه المعتمرين إلى المصلى المخصص لسنة الطواف.

وتوافد المصلين والمعتمرين بكل انسيابية من خلال (118) بابًا منها: (3) أبواب لدخول المعتمرين، و(68) بابًا مخصصة للمصلين، و(50) بابًا مخصصة للطوارئ، و(40) بابًا داخليًا، بمساندة كافة الطاقات البشرية والتقنية، حيث تحقق بفضل من الله -عز وجل- أداء النُسك في هذه الليلة المباركة بكل يسر وسهولة.

وأتمت الرئاسة تزويد المسجد الحرام هذه الليلة بـ (30) ألف حافظة لماء زمزم، متوزعة في كافة أنحائه وساحاته ومرافقه الخارجية، كما وفرت ما يزيد عن (300) حقيبة متنقلة لتوزيع عبوات زمزم بأكثر من (1300) عامل، وأكملت فرش السجاد بكافة المصليات والساحات الخارجية بـ(35) ألف سجادة.

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