Icon

تفاصيل اختراق حواسيب جامعة الملك سعود Icon موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد والقنوات الناقلة Icon مدرب الخليج: فوز الهلال علينا مستحق Icon رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية Icon الغنيم: ChatGPT سيخلق وظائف جديدة Icon سعود عبدالحميد: الهلال ينافس على كل الألقاب وضغط المباريات ليس عذرًا Icon 25 ألف سجادة في المسجد النبوي الشريف Icon سمير عثمان: ركلة جزاء الهلال المحتسبة أمام الخليج سليمة Icon أجواء ربيعية تجذب الزوار شمال الطائف Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد إغلاق ظل لسنوات

لقطات من إعادة فتح مناطق لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٥ مساءً
لقطات من إعادة فتح مناطق لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تم رفع أوامر الإخلاء في منطقة صغيرة من توميوكا، وهي بلدة تقع جنوب غربي محطة فوكوشيما للطاقة النووية المدمرة، وجاء رفع أوامر الإخلاء، اليوم السبت، في الوقت المناسب لموسم إزهار الكرز الشهير في المنطقة، بينما انضم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى احتفال هناك بمناسبة إعادة الافتتاح.

لقطات من إعادة فتح مناطق لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان

احتفال في نفق أزهار الكرز

والمنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 4 كيلومترات مربعة، حيث تم رفع قيود الدخول هي جزء من بلدة توميوكا، وقد أعيد فتح معظمها بالفعل، واحتفل السكان السابقون والزوار بإعادة الافتتاح الأخير أثناء تجوالهم على طول شارع يعرف باسم نفق أزهار الكرز.

ومتعهدا بمواصلة العمل لفتح كافة المناطق المحظورة، قال كيشيدا في الحفل إن رفع أوامر الإخلاء ليس بأي حال من الأحوال هدفا نهائيا، لكنه بداية التعافي.

لقطات من إعادة فتح مناطق لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان

تسونامي هيروشيما

وأدى زلزال وموجة مد عاتية (تسونامي) في مارس 2011 إلى حدوث الانهيارات الثلاثية في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.

وانبعثت كميات هائلة من الإشعاع من المحطة، ما تسبب في إجلاء أكثر من 160 ألف ساكن من جميع أنحاء فوكوشيما، منهم حوالي 30 ألفا لا يزالون غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

يشار إلى أن توميوكا هي واحدة من 12 بلدة قريبة تم تصنيفها كليا أو جزئيا كمناطق محظورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 3 أشخاصٍ ارتكبوا حوادث نصب واحتيال بمكة المكرمة
السعودية اليوم

القبض على 3 أشخاصٍ ارتكبوا حوادث نصب...

السعودية اليوم
السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان حرب
العالم

السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان...

العالم
سعوديون يغوصون بالعلم الوطني في أعماق البحر الأحمر
السعودية اليوم

سعوديون يغوصون بالعلم الوطني في أعماق البحر...

السعودية اليوم
القمامة تغزو شوارع فرنسا تزامنًا مع إضراب العاملين
آخر الاخبار

القمامة تغزو شوارع فرنسا تزامنًا مع إضراب...

آخر الاخبار
إيفرتون يُجبر تشيلسي على التعادل
الرياضة

إيفرتون يُجبر تشيلسي على التعادل

الرياضة
الاتحاد الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك
الرياضة

الاتحاد الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك

الرياضة
3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي
آخر الاخبار

3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي

آخر الاخبار
ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة وحيازة مخدرات
أخبار أمنية

ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة...

أخبار أمنية