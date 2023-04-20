لقطات من استعدادات مرصد تمير لتحري رؤية هلال شوال

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وثقت لقطات مصورة، استعدادات مرصد تمير لتحري رؤية هلال شهر شوال لعام 1444، وذلك مع دعوة المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس.
وأظهر مقطع فيديو تجمع المترائين، لرصد هلال شوال لعام 1444 هـ، وسط جاهزية واستعدادات مع قرب غروب شمس اليوم.
من جانبه، أكد قائد رؤاة مرصد تمير متعب البرغش، أن هناك مؤشرات إيجابية لرؤية هلال شهر شوال، لافتًا إلى أن 10 دقائق فقط كافية لرصد الهلال بعد الغروب.
وقال البرغش في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن هناك سحبًا بسيطة في الغرب، وهذا ما يمنع أن تكون رؤية الهلال متقطعة بالنسبة للغيوم، مؤكدًا أن الأجواء صافية وهذا مؤشر إيجابي.
وأوضح أن الشمس ستغيب في مرصد تمير في تمام الساعة 6:21 دقيقة، ويمكث بعدها الهلال فوق الأفق لمدة 23 دقيقة.
ولفت إلى أن سرعة الرياح لا تؤثر في الرؤية، فاتجاهها اليوم شمالية شرقية.
وأضاف أن هناك في المرصد 4 مترائين و11 متدربًا، مؤكدًا أن 10 دقائق تكفي لرصد الهلال.