لقطات من اشتباكات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

لليوم الثاني لا تتوقف الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العاصمة السودانية الخرطوم وفي مناطق متفرقة أخرى من البلاد، وَسَط مشاهد وفيديوهات كثيفة منتشرة على التواصل الاجتماعي لانتصارات الطرفين، دون معرفة الوضع الحقيقي حتى الآن.

اشتباكات في السودان

وخلال الفيديو الذي عرضته قناة العربية، يظهر أعمدة دخان في مناطق متفرقة، وتدمير لعدد من الأسلحة الثقيلة من جراء تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط الخرطوم وعدد من المناطق الأخرى.

وتشهد الخرطوم ومدن سودانية أخرى أعمال عنف وقتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، مخلفة عددًا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين والمتقاتلين.