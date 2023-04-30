لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة

بيونغ يانغ تهدد بحرب نووية بسبب الزيارة الكورية الجنوبية لواشنطن 12337 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مكافحة المخدرات: 5 أضرار صحية لتعاطي الشبو 560 مليون ريال أرباح بنك البلاد في الربع الأول 25 وظيفة شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية استطلاعات الرأي تكشف مفاجأة لأردوغان قبيل الانتخابات إغلاق 69 مؤسسة صحية مخالفة خلال 3 أشهر مشاهد لهطول أمطار غزيرة وصواعق بمحافظة أبو عريش المناطيد الملونة تزين سماء العلا سخرية بايدن من أشهر منتقديه
وثق مقطع فيديو تم التقاطه من الأجواء مشاهد ساحرة لأمطار وشلالات جبال محافظة تنومة بمنطقة عسير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.