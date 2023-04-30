لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة

وثق مقطع فيديو تم التقاطه من الأجواء مشاهد ساحرة لأمطار وشلالات جبال محافظة تنومة بمنطقة عسير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.