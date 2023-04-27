لقطات من الأجواء لجريان وادي النخيل شمال المجمعة الرئاسة التركية تكشف حقيقة مرض أردوغان 4.1 مليار ريال أرباح “الراجحي” في الربع الأول يجب حماية النجم العالمي رونالدو من خربشات وعبث المتعصبين مذيع شهير يفضح الساسة الأمريكيين بعد طرده من عمله اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم لحظة خروج مادة مجهولة من الثقب الأسود في الفضاء محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها الجميع صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في برنامج علو السياحة 2023 وظائف بمدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”
وثق مقطع فيديو تم التقاطه من الأجواء لحظة جريان وادي النخيل شمال المجمعة بمنطقة الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.
في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة،حائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.