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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

لقطات من الأجواء لسيول هجرة طريف بالرياض

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
لقطات من الأجواء لسيول هجرة طريف بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو من الأجواء لقطات لسيول هجرة طريف في منطقة الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

 

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة.

هطول أمطار رعدية

في حين لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

 

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