لقطات من تجديد تاليسكا لعقده مع النصر

قرر النجم البرازيلي تاليسكا تجديد عقده مع نادي النصر مساء أمس الخميس حتى عام 2026، وذلك بسبب ما قدمه من أداء فني مميز مع أصفر الرياض في بطولتي دوري روشن السعودي وكأس الملك مؤخرًا.

وجدد اللاعب البرازيلي عقده مع أصفر الرياض بدعم من الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي لأصفر الرياض، وبحضور مسلي آل معمر رئيس النادي.

تعليق تاليسكا بعد التجديد

وتحدث اللاعب البرازيلي بعد التجديد قائلًا: “لن أنسى تلك اللحظة التي انتقلت فيها إلى النصر، لم تكن انتقال من فريق إلى آخر، تلك اللحظة وهي الانضمام إلى النصر كانت بداية مرحلة مهمة وجميلة في حياتي، كانت بداية قصة حب جميلة بين تاليسكا ونادي النصر وجماهيره”.

وواصل اللاعب البرازيلي قائلًا: “بعد وصولي إلى السعودية، بدأت قصة الحب الجميلة بيني وبين تلك البلد الرائعة، لهذا السبب اخترت القرار الأجمل والأسهل في حياتي، التجديد مع النصر حتى 2026″.

يذكر أن اللاعب البرازيلي يحتل صدارة هدافي دوري روشن حاليًّا برصيد 16 هدفًا مناصفة مع النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال.

وانضم تاليسكا إلى النصر في عام 2021 قادمًا من جوانجزو إيفرجراند الصيني.