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خلال حفل الإفطار السنوي لمنسوبي النادي

لقطات من توديع النصر لـ رودي غارسيا

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ صباحاً
لقطات من توديع النصر لـ رودي غارسيا
المواطن - فريق التحرير

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حرص مجلس إدارة نادي النصر على توديع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، وذلك بعد إقالته بشكل رسمي من منصبه كمدرب للفريق الكروي الأول عصر أمس الخميس.

ونشر حساب نادي النصر عبر “تويتر” مجموعة من صور التوديع للمدرب غارسيا وذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي أُقيم لمنسوبي النادي أمس.

وسيتولى المدرب الكرواتي دينو مهمة تدريب الفريق الكروي الأول مؤقتًا، بعد رحيل غارسيا.

توديع رودي غارسيا - النصر 1

مسيرة رودي غارسيا مع النصر

وكان النصر تعاقد مع غارسيا، في يونيو 2022، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وظهر العالمي بشكل مميز في بداية مشواره، قبل أن يتراجع الأداء مؤخرًا، ليحتل المركز الثاني في الدوري، ويخسر كأس السوبر السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

توديع رودي غارسيا - النصر 1

 

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