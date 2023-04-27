لقطات من وصول سفينة جلالة الملك الرياض إلى جدة قادمة من السودان

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وصلت سفينة “جلالة الملك الرياض” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة تقل على متنها رعايا قادمين من السودان.
فيديو | لقطات من وصول سفينة "جلالة الملك الرياض" إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة تقل على متنها رعايا قادمين من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/xMgctl8an0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2023
وتحمل سفينة “جلالة الملك الرياض” القادمة من السودان إلى جدة على متنها 200 شخص من جنسيات مختلفة، وفقًا لقناة الإخبارية.
وشهدت المنطقة استعدادات من كافة القطاعات قبل وصول السفينة إلى قاعدة الملك فيصل بجدة.