لقطات من وصول فيصل بن فرحان إلى دمشق

وثق مقطع فيديو، لحظة وصول وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق.

شاهد.. لقطات من وصول وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان" إلى #دمشق#السعودية pic.twitter.com/DPT4mLxAKY — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 18, 2023

وصول وزير الخارجية

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصل اليوم، إلى الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي معالي وزير شؤون رئاسة الجمهورية السيد منصور عزام.