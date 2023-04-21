لقطات من ولائم العيد في إحدى حارات حائل اليوم

فوضى في تويتر بعد قرار العلامة الزرقاء نيمار: سأعود قريبًا إلى سانتوس البرازيلي ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي عرض سعودي لمودريتش براتب 25 مليون يورو عادة مميزة يحافظ عليها حي الصفراء في بريدة احتفاءً بعيد الفطر سعود بن نايف يستقبل المهنئين بعيد الفطر تنبيه لتجنب الصلاة بالممرات المؤدية لـ المسجد النبوي بهجة وسرور على وجوه أطفال تبوك في يوم العيد زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة جزيرة شيشيجيما اليابانية مستشفى المسجد النبوي تستقبل قرابة 10 آلاف زائر خلال رمضان
وثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية، لقطات من ولائم العيد في إحدى حارات حائل صباح اليوم الجمعة.
عادة قديمة ومستمرة..
شاهد لقطات من ولائم العيد في إحدى حارات #حائل صباح اليوم #العربية_في_العيد pic.twitter.com/UfQnhYxDyd
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 21, 2023
وبين الفيديو تجمع عدد كبير من المواطنين يستعدون لتناول الولائم، المكونة من الأرز واللحم، فيما حرص أحد الأطفال على توزيع الورد على الحضور، في أجواء تعكس مشاعر الفرحة بعيد الفطر المبارك والمحبة التي تسود الأهالي.
وأظهرت اللقطات روح الود والألفة التي تربط أهالي المنطقة والمشاركة في الفرحة بحلول عيد الفطر المبارك وسط أجواء مبهجة واجتماعية يُضرب بها المثل.