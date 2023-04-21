لقطات من ولائم العيد في إحدى حارات حائل اليوم

وثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية، لقطات من ولائم العيد في إحدى حارات حائل صباح اليوم الجمعة.

عادة قديمة ومستمرة..

شاهد لقطات من ولائم العيد في إحدى حارات #حائل صباح اليوم #العربية_في_العيد pic.twitter.com/UfQnhYxDyd — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 21, 2023

ورود ومحبة

وبين الفيديو تجمع عدد كبير من المواطنين يستعدون لتناول الولائم، المكونة من الأرز واللحم، فيما حرص أحد الأطفال على توزيع الورد على الحضور، في أجواء تعكس مشاعر الفرحة بعيد الفطر المبارك والمحبة التي تسود الأهالي.

وأظهرت اللقطات روح الود والألفة التي تربط أهالي المنطقة والمشاركة في الفرحة بحلول عيد الفطر المبارك وسط أجواء مبهجة واجتماعية يُضرب بها المثل.