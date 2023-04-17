لقطات نادرة تسر الناظرين لأودية جبال أجا في حائل

أظهرت لقطات مصورة، مشاهد نادرة لأودية جبال أجا في حائل وهي تكتسي بالبياض، بعد هطول أمطار بردية وأمطار غزيرة وزخات من البرد.

لوحة فنية

ووثقت العديد من الصور المتداولة مشاهد تسر النظر بعد لمعان وبروز بياض الثلوج التي غطت الوديان في جبال أجا بحائل في لوحة فنية طبيعية.

وكانت آخر صور الأقمار الصناعية التابعة لمركز طقس العرب كشفت في وقت سابق عن تكاثر السحب الركامية على أجزاء عدة من منطقة تبوك، وخاصة المحافظات الجنوبية والشرقية منها، بالإضافة لأجزاء متفرقة من منطقة حائل، وتترافق بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا.

طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقتي الجوف وتبوك.