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زخات خفيفة ومتوسطة

لقطات هطول الأمطار على محافظة أملج

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
لقطات هطول الأمطار على محافظة أملج
المواطن- فريق التحرير

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هطلت الأمطار على محافظة أملج، وبعض المراكز التابعة له، اليوم الأحد، ما بين أمطار خفيفة إلى متوسطة، أدت إلى سيل بعض الشعاب.

إذ ظهرت العديد من الفيديوهات توثق تساقط الأمطار مساء اليوم، على محافظة أملج، ما بين خفيفة ومتوسطة، وسط أدعية من المواطنين بدوام البركة والخير.

هطول الأمطار

وشهدت عصر اليوم الأحد، منطقة غرب فيضة المسلح شمال الطائف، هطول الأمطار الغزيرة، وجريان السيول مصحوبة بالأتربة والغبار مع زخات البرد، وسقطت الأمطار بشكل غزير، على أجزاء متفرقة من المدينة أدت إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشمال.

وفي تنبيه للمركز الوطني للأرصاد، توقع أن تستمر عملية هطول الأمطار خلال اليوم، وأكد احتمالية فرص هطول الأمطار وزخات البرد تستمر على بعض المناطق بالمملكة حتى الثامنة مساء.

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