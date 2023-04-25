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على متن سفينة إجلاء قادمة من الخرطوم

لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ صباحاً
لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان
المواطن - فريق التحرير

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ظهرت مجندة سعودية من وزارة الدفاع وهي تحتضن طفلاً صغيراً قادماً على متن سفينة الإجلاء السعودية من السودان إلى جدة.

لقطة إنسانية

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل واسع، لما تحمله وتجسده من معاني إنسانية عميقة، حيث ظهرت فيها المجندة حاملة الصغير، أثناء ترتيب عمليات إجلاء الرعايا الواصلين من السودان على خلفية المعارك التي تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وبينما لم تعرف تفاصيل أكثر، إلا أن صورة المجندة غدت حديث وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.

خطفت القلوب

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت أمس الاثنين، أن المملكة أجلت 356 شخصاً من 26 جنسية من السودان منذ بداية عمليات الإجلاء.

كما ذكرت أنه تم إجلاء 10 من مواطنيها في السفينة السعودية التي رست بجدة.

إجلاء الرعايا

وأكدت أنها أجلت 189 شخصًا من رعايا الدول العربية والأجنبية.

إلى ذلك، وصل عدد الرعايا الذين أجلتهم السعودية من السودان خلال الأيام الماضية 356 شخصاً، بينهم 101 سعودي و255 ينتمون لـ26 جنسية أخرى.

 

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