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جره إلى عمق 40 قدمًا تحت الماء

لقطة مرعبة لأخطبوط عملاق يجر غطاسًا لقاع البحر

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
لقطة مرعبة لأخطبوط عملاق يجر غطاسًا لقاع البحر
المواطن - فريق التحرير

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تعرض غواص محترف لحادثة غريبة كادت تودي بحياته. فقد أظهرت لقطات صادمة لحظة قيام أخطبوط عملاق بالتشبث به وجره إلى عمق 40 قدمًا تحت الماء.

لحظة مرعبة

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إنه بينما كان الغواصان مايكل ماركوت وستيوارت سيلدون، الخبيران بالمياه الكندية وما يعيش داخلها، كانا في مهمة بحث عن أخطبوط في مياه كولومبيا البريطانية عندما صادفا مخلوقًا ضخمًا برتقالي اللون أشارا إليه على أنه لاري الأخطبوط الهادي العملاق (GPO).

وأحضر الغواصان معهما معدات الكاميرا المقاومة للماء وصوّرا لحظة عثورهما على المخلوق ذي الثمانية أرجل. وأظهرت اللقطات اقتراب الأخطبوط والسباحة بالقرب من سيلدون قبل أن يلف أرجله ببطء حول معدات الكاميرا وجسمه.

نجاة الغطاس بصعوبة

فعندما بدأ سيلدون في التقاط الصور، لف الأخطبوط العملاق بعضًا من أرجله حول عنق الغطاس وذراعيه وسحبه إلى الأسفل بنحو 40 قدمًا قبل أن يتمكن الغطاس وبروية من تخليص نفسه، في وقت التقط صديقه اللقطات التي لن تمحى من ذاكرته.

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