لقطتان في مباراة الشباب أثارت غضب جماهير الهلال من أداء ماجد الشمراني

تسببت لقطتان في مباراة الهلال والشباب في غضب كبير من جماهير أزرق الرياض من أداء الحكم السعودي ماجد الشمراني.

اللقطة الأولى كانت في الشوط الأول، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعرض لقطة ارتطام الكرة في يد اللاعب إياجو سانتوس لاعب الشباب حيث طالب لاعبو الهلال، بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم ماجد الشمراني لم يحتسبها.

اللقطة الثانية كانت في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الـ52، حيث رفض الحكم وهو على مقربة من اللعبة، احتساب ركلة جزاء للبرازيلي ميشايل لاعب أزرق الرياض بعد أن تم دهس قدمه من اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الشباب.

مدرب الهلال يهاجم الحكم

وبسبب هاتين اللقطتين، وجه المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، هجومًا شديدًا ضد الحكم ماجد الشمراني.

ونقل الإعلامي عبدالله الحنيان عبر حسابه في “تويتر” مقتطفات من تصريحات دياز في المؤتمر الصحفي بعد الخسارة من الشباب قائلًا: “المباراة أكبر من الحكم ماجد الشمراني، الحكم كان ضدنا، هذه ثاني مرة يحدث لنا السيناريو مع هذا الحكم، أمام الأهلي قبل سنوات، والآن شاهدتم ما حدث”.

وأضاف دياز: “الطريقة الوحيدة لحرمان الهلال من المنافسة، هي تعيين مثل هذا الحكم، الحكم الرابع أخبرنا أن الهدف الثاني للشباب أصله خطأ للهلال، ولكن حكم الفيديو لم يعد اللقطة”.