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لم الشمل والمفاضلة أبرز القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ مساءً
لم الشمل والمفاضلة أبرز القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التعليم عن القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والاستثمار في الكوادر التعليمية.

ومن أبرز المواد الخاصة بالقواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية، المادة الـ15، حيث يطبق تاريخ التعيين كعنصر مفاضلة على جميع المتقدمين للنقل بدلًا من أولوية (خدمة 20 سنة).

كما تنص المادة الـ18 على تقديم خدمة طلب لم الشمل في النقل الخارجي ممن يشغلون وظائف تعليمية (الزوج/ الزوجة / الأب / الأم / الأخ / الأخت) المشروطة بالنقل معا أو عدم النقل وذلك وفق الضوابط التالية:

  • تسجيل أحد طالبي لم الشمل ليكون مسؤولاً عن الطلب ويصبح النقل وفق رغباته.
  • موافقة الطرفين على الطلب وتأكيده من الرئيس المباشر.
  • وجود احتياج لتخصصاتهم وفق رغبات مسؤول لم الشمل.
  • استحقاقهما للنقل وفق المفاضلة.

عدم النظر في الطلب

كما تنص المادة 19 على عدم النظر في طلب النقل للحالات التالية:

1- من بلغ غيابه المرصود في النظام 15 يومًا فأكثر بدون عذر خلال الفترة المعتمدة في الجدول الزمني، حيث يتم عدم التمكين من طلب النقل.

2- من قل أداؤه الوظيفي في العام الدراسي الماضي عن 70 من 100، حيث يتم عدم التمكين من طلب النقل.

3- من لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم (طلب تقاعد، نقل خدمات، استقالة، تحويل لعمل إداري، وفاة….. إلخ) ولم تعدل حالة التسرب قبل إغلاق النظام.

4- المجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي المقبل.

مواعيد النقل الخارجي

وكانت وزارة التعليم أعلنت في وقت سابق عن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والاستثمار في الكوادر التعليمية.

وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي من خلال نظام نور اعتباراً من يوم الأحد المقبل 18 /9/ 1444هـ على أن تستمر فترة التقديم إلى يوم الخميس الموافق 7 /10/ 1444هـ.

كما حددت الوزارة الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس الموافق 28/ 10/ 1444هـ، كما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1-5/ 11/ 1444هـ فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، إضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 / 11/ 1444هـ.

القواعد التنظيمية

وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

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