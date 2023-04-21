لوحة جمالية في سماء جازان بالألعاب النارية

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تزينت سماء جازان، مساء اليوم الجمعة، بالألعاب النارية في أول أيام عيد الفطر المبارك.
سماء #جازان تتزين بالألعاب النارية في أول ايام عيد الفطر المبارك… pic.twitter.com/rrxlRl86dA
— إمارة منطقة جازان (@jazangov) April 21, 2023
وشهدت منطقة جازان العديد من الفعاليات ضمن احتفالية عيد الفطر، ومن بينها إطلاق الألعاب النارية بالكورنيش الشمالي.
ورسمت منطقة إطلاق الألعاب النارية لوحة جمالية، استوقفت أهالي وزوار المنطقة إلى جانب تفاعُل كبير من المواطنين الذين حضروا الفعاليات.