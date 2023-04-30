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في الجولة الـ33 من الدوري الفرنسي

لوريان يُمطر شباك باريس سان جيرمان بثلاثية

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
لوريان يُمطر شباك باريس سان جيرمان بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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سقط الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان في فخ الخسارة أمام ضيفه لوريان بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ33 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

 

وكان اللاعب إنزو لو في تقدم بالهدف الأول لنادي لوريان في الدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل الفرنسي كيليان مبابي لسان جيرمان في الدقيقة الـ30 بعد خطأ قاتل من حارس لوريان.

باريس سان جيرمان يخسر

وعند حلول الدقيقة الـ40، تمكن اللاعب دارلين يونجوا من إحراز الهدف الثاني لسان جيرمان لينتهي الشوط الأول بتقدم لوريان بهدفين لهدف.

وفي الدقيقة الـ89 من الشوط الثاني، تمكن اللاعب بامبا دينج من إحراز الهدف الثالث لنادي لوريان، ليفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف.

مبابي - باريس سان جيرمان ضد لوريان

جدير بالذكر أنه بعد المباراة تجمد رصيد سان جيرمان عند 75 نقطة في المركز الأول في ترتيب الدوري الفرنسي، بينما أصبح رصيد نادي لوريان 48 نقطة في المركز العاشر.

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