لوريان يُمطر شباك باريس سان جيرمان بثلاثية

سقط الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان في فخ الخسارة أمام ضيفه لوريان بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ33 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وكان اللاعب إنزو لو في تقدم بالهدف الأول لنادي لوريان في الدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل الفرنسي كيليان مبابي لسان جيرمان في الدقيقة الـ30 بعد خطأ قاتل من حارس لوريان.

باريس سان جيرمان يخسر

وعند حلول الدقيقة الـ40، تمكن اللاعب دارلين يونجوا من إحراز الهدف الثاني لسان جيرمان لينتهي الشوط الأول بتقدم لوريان بهدفين لهدف.

وفي الدقيقة الـ89 من الشوط الثاني، تمكن اللاعب بامبا دينج من إحراز الهدف الثالث لنادي لوريان، ليفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف.

جدير بالذكر أنه بعد المباراة تجمد رصيد سان جيرمان عند 75 نقطة في المركز الأول في ترتيب الدوري الفرنسي، بينما أصبح رصيد نادي لوريان 48 نقطة في المركز العاشر.