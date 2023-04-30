لوريان يُمطر شباك باريس سان جيرمان بثلاثية

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سقط الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان في فخ الخسارة أمام ضيفه لوريان بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ33 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
لا تسهو أبداً أمام مبابي 😅
نجم الفريق الباريسي يسجل هدفاً غريباً لا يتكرر دائماً#الدوري_الفرنسي | #باريس_سان_جيرمان #Ligue1UberEats pic.twitter.com/uVMIid8lQl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2023
وكان اللاعب إنزو لو في تقدم بالهدف الأول لنادي لوريان في الدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل الفرنسي كيليان مبابي لسان جيرمان في الدقيقة الـ30 بعد خطأ قاتل من حارس لوريان.
وعند حلول الدقيقة الـ40، تمكن اللاعب دارلين يونجوا من إحراز الهدف الثاني لسان جيرمان لينتهي الشوط الأول بتقدم لوريان بهدفين لهدف.
وفي الدقيقة الـ89 من الشوط الثاني، تمكن اللاعب بامبا دينج من إحراز الهدف الثالث لنادي لوريان، ليفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف.
جدير بالذكر أنه بعد المباراة تجمد رصيد سان جيرمان عند 75 نقطة في المركز الأول في ترتيب الدوري الفرنسي، بينما أصبح رصيد نادي لوريان 48 نقطة في المركز العاشر.