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خلال مباراة إنتر ميلان ضد بنفيكا

لوكاكو يسعى لمواصلة تألقه بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
لوكاكو يسعى لمواصلة تألقه بدوري أبطال أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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يسعى المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لمواصلة التألق مع إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وقيادته لتجاوز عقبة بنفيكا البرتغالي اليوم.

تألق لوكاكو

ويُقدم لوكاكو مستوى مميزًا في دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف في آخر 4 مباريات منذ عودته للفريق، وفي المجمل، أحرز 9 أهداف في 14 مباراة معه بالبطولة.

لوكاكو في دوري أبطال أوروبا
النجم البلجيكي

ونجح 4 لاعبين فقط في تسجيل أهداف أكثر من لوكاكو مع إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وهم؛ أدريانو “14 هدفًا”، جوليو كروز “13 هدفًا”، هيرنان كريسبو “11 هدفًا” وصامويل إيتو “10 أهداف”، وذلك وفقًا لشبكة “أوبتا”.

ويطمح لوكاكو في التسجيل في رابع مواجهة له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو أمر لم يفعله في مسيرته سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في موسمه الأول بالبطولة مع مانشستر يونايتد موسم 2017\ 2018.

نجم إنتر ميلان لوكاكو
النجم البلجيكي – المصدر skysports

إنتر ميلان ضد بنفيكا

ومن المقرر أن يلعب إنتر ميلان ضد بنفيكا، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “سان سيرو”، وذلك في إياب منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان قد نجح في تحقيق الفوز على بنفيكا البرتغالي في معقله ملعب النور بهدفين دون رد، ليصبح الطرف الأقرب للتأهل، ومواجهة ميلان الذي أطاح بنظيره نابولي بالأمس.

بنفيكا ضد إنتر ميلان
جانب من المباراة السابقة – المصدر skysports
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