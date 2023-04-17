لوكا مودريتش يبتعد عن الانضمام إلى النصر

كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش سيجدد عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن اهتمام النصر بالتعاقد معه.

وكشف الصحفي الإيطالي نيكولو تشيرا عبر حسابه في “تويتر” أن مودريتش سيجدد مع نادي ريال مدريد حتى عام 2024.

وكانت تقارير كشفت أن عرض النصر لضم النجم الكرواتي يصل إلى 30 مليون يورو كراتب سنوي، لكن اللاعب فضّل البقاء مع ريال مدريد وعدم الرد على عرض أصفر الرياض بالفترة الحالية.

مسيرة لوكا مودريتش

ويلعب مودريتش مع ريال مدريد منذ عام 2012 قادمًا من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث نجح خلال 11 عامًا في الفوز بـ 21 بطولة مع الريال وهم “3 ألقاب في الدوري الإسباني، لقب وحيد في كأس الملك، 4 ألقاب في السوبر الإسباني، 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 4 ألقاب في بطولة كأس السوبر الأوروبي، 4 ألقاب في بطولة كأس العالم للأندية”.

وسبق لـ مودريتش أن حصد الميدالية الفضية مع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2018 بعد خسارة النهائي أمام المنتخب الفرنسي، بينما حصد الميدالية البرونزية مع المنتخب الكرواتي في مونديال 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.