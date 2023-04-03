“لومي” تخطط لبيع 30% من أسهمها بالبورصة في طرح أولي

عينت شركة لومي لتأجير السيارات البنك السعودي الفرنسي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس لإدارة بيع 30% من أسهمها بالبورصة في طرح عام أولي.

ويأتي قرار شركة سيرا، وهي أكبر شركة للسياحة والسفر في المملكة، بطرح لومي التابعة لها في البورصة وهو قرار سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا، وفقا لـ”رويترز”.

أسطول من المركبات

يذكر أن لومي تمتلك أسطولًا يتألف من أكثر من 19000 مركبة، وأعلنت في سبتمبر الماضي أنها فتحت صالة عرض في الرياض لبيع سياراتها المستعملة للمستهلكين.

وكشفت تقارير لشركة جلاسكو للأبحاث والاستشارات أنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق تأجير السيارات في المملكة إلى 9.8 مليار ريال بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب 8.6%.