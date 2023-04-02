ليستر سيتي يعلن إقالة بريندان رودجرز

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، عن إقالة المدير الفني بريندان رودجرز، بعد 4 سنوات مع الفريق الأول لكرة القدم.

إقالة بريندان رودجرز

وأصدر ليستر سيتي، بيانًا رسميًا، جاء فيه: “توصل النادي إلى اتفاق متبادل مع بريندان رودجرز يقضي بمغادرته للنادي بعد 4 سنوات كمدير فني للفريق الأول”.

وأضاف: “غادر بريندان رودجرز ملعب كينج باور كواحد من أنجح المدربين في تاريخ النادي، بعد أن قادنا إلى الفوز الأول بكأس الاتحاد الإنجليزي الذي طال انتظاره في عام 2021، وفاز بالدرع الخيري للاتحاد الإنجليزي في نفس العام”.

وتابع: “حقق بريندان رودجرز اثنين من أعلى 3 مراكز أنهى بها ليستر في البريميرليج، بالإضافة إلى المشاركة الأوروبية المتتالية، بما في ذلك وصول الفريق لأول مرة إلى نصف نهائي أوروبي في عام 2022”.

وواصل: “سيغادر مساعد المدير كريس ديفيز ومدرب اللياقة البدنية جلين دريسكول أيضًا مع شكر النادي وأطيب تمنياته بالتوفيق لهما في مسيرتهما المهنية”.

وجاء في ختام بيان نادي ليستر سيتي: “سيتولى آدم سادلر ومايك ستويل المسؤولية الفورية عن تدريب الفريق الأول للرجال وتجهيزه للمباريات”.

ليستر سيتي هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي من تراجع النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل 4 مرات، والخسارة 17 مرة.