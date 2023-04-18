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ليفربول يكتسح ليدز بسداسية

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
ليفربول يكتسح ليدز بسداسية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الريدز لفوز كبير بنتيجة 6/ 1.

تقدم ليفربول

وبدأت مباراة ليدز ضد ليفربول التي أُقيمت على ملعب “أيلاند رود” بشكل سريع، وضغط أصحاب الأرض، حيث نفذ هاريسون ركلة حرة، وصلت إلى رودريجو ليقابلها برأسه، ويمسك الكرة الحارس أليسون بيكر.

وواصل ليدز خطورته، واستغل روكا كرة خاطئة من جوتا، ومررها إلى رودريجو وأطلق تسديدة قوية مرت بجوار القائم عند الدقيقة التاسعة، وتحسن أداء الريدز قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق كودي جاكبو عند الدقيقة 35.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 39، بعد تمريرة مميزة من جوتا، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر ليدز ضد ليفربول بهدفين دون رد.

ليدز يونايتد وليفربول
جانب من المباراة – المصدر @LFC

الريدز يواصل التألق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استغل لويس سينيستيرا ارتباك كوناتي، وخطف الكرة وسددها بقوة ليهز الشباك عند الدقيقة 47، وأهدر جوتا فرصة تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 51.

وسجل جوتا الهدف الثالث عند الدقيقة 52، وألغى الحكم هدفًا لمحمد صلاح عند الدقيقة 60 بعد متابعة فان دايك لركلة حرة بداعي التسلل، قبل أن يحرز النجم المصري الهدف الثاني له والرابع لفريقه ليفربول عند الدقيقة 64.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

وأطلق جوتا تسديدة مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 72، قبل أن يهز الشباك بعد عرضية من هندرسون عند الدقيقة 73، ونجح داروين نونيز في تسجيل الهدف السادس في الدقيقة الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول ضد ليدز بسداسية.

ورفع الريدز رصيده على 47 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد عند 29 نقطة في المركز الـ16.

ليفربول
لاعبو الريدز – المصدر @LFC
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