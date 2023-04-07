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بعد تلقيه أكثر من عرض

ليونيل ميسي لم يحسم مستقبله في الموسم الجديد

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
ليونيل ميسي لم يحسم مستقبله في الموسم الجديد
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي في الموسم الرياضي المقبل.

غموض مستقبل ليونيل ميسي

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، اليوم الجمعة، إلى أن ليونيل ميسي لم يُقرر مستقبله بعد، مشددًا على أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل اتخاذ القرار المناسب.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_arab

وأضاف جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كما قيل منذ شهر.. الهلال وضع للأرجنتيني ميسي على الطاولة أعلى عرض في تاريخ كرة القدم، حوالي 400 مليون دولار في الموسم الواحد”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_arab

عروض أمام ميسي

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة، بالإضافة إلى وجود اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

وتدهورت العلاقة بين ميسي وجماهير باريس سان جيرمان، التي اعتادت مؤخرًا على إطلاق صافرات الاستهجان ضده، ما يصعب مهمة النادي في التفاوض معه والتوصل إلى اتفاق بشأن بند تمديد العقد.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر telecomasia
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